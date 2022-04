JT Foot Mercato : le Barça prépare un mercato historique !

La suite après cette publicité

Le Barça multiplie les pistes pour se renforcer

En Catalogne, un homme fait la Une de la presse ce matin, c'est Robert Lewandowski. Le Polonais se rapprocherait à grands pas du Barça, selon Sport, et aurait fait de Barcelone sa priorité. L'attaquant souhaite un contrat de 3 ans, ce que le Bayern ne compte pas lui offrir. Une opération estimée à environ 100 M€, entre le transfert et son futur salaire, une estimation du président Laporta. D'après nos informations, le FC Barcelone s'intéresse également à plusieurs milieux de terrain, dont Christopher Nkunku et Mason Mount. Mais de nombreux clubs sont également chauds pour recruter le joueur de Leipzig, notamment le PSG selon nos informations. L'international portugais de Wolverhampton, Ruben Neves, et le défenseur du Celta Vigo, Javi Galán sont aussi suivis par les Blaugranas.

Le PSG s'active sur le marché des transferts

Le Paris Saint-Germain serait en embuscade pour faire revenir Moïse Kean. L'attaquant italien était retourné à Turin sous la forme d'un prêt payant de deux ans, avec une obligation d'achat de 28 M€. Le PSG continue de suivre Kean avec intérêt. Il faudrait que Paris, avec l'accord de la Juventus, entre en contact avec Everton pour soumettre une offre capable de faire craquer le club anglais. Le club de la capitale piste un autre joueur de Serie A chez la lanterne rouge du championnat, Salernitana. D'après le Corriere dello Sport, le jeune milieu de terrain du nom d'Ederson serait très apprécié par le board parisien. Et toujours selon le journal, il faudra lâcher 26 M€ pour que le club italien accepte de le laisser filer, même si une descente en Serie B pourrait faciliter les négociations...

Rémy Cabella de retour à Montpellier

C'est officiel, Rémy Cabella fait son grand retour à Montpellier. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Krasnodar, le milieu de terrain Français s'est donc engagé avec le MHSC jusqu'à la fin de la saison. Mais d'après France Bleu Hérault, son contrat inclut une option de prolongation jusqu'en juin 2024.