OM : Mattéo Guendouzi réagit à sa non-sélection avec les Bleus

Présent au micro de Prime Video après la victoire (2-1) de l’OM à Reims, Mattéo Guendouzi (23 ans) n’a pas caché sa satisfaction après ce succès permettant aux Marseillais de récupérer leur deuxième place. «C’est une très belle équipe, on savait que ça serait difficile, il n’avait pas perdu depuis longtemps, on a fait un match sérieux défensivement et on a su marquer quand il le fallait donc c’est une victoire importante pour la suite du championnat», a tout d’abord déclaré le milieu olympien.

Relancé sur le choix de Didier Deschamps de ne pas le convoquer pour le rassembler des Bleus, qui affronteront les Pays-Bas et l’Irlande à la fin du mois de mars, l’ancien joueur du FC Lorient a respecté la décision, indiquant également qu’il ferait tout pour retrouver, au plus vite, la tunique tricolore. «Ce sont les choix du sélectionneur, il faut les respecter, je vais continuer à travailler, encore plus dur que je le fais actuellement pour tenter d’y être cet été.» Le message est passé !

