OM : Luis Henrique, arrivée repoussée ?

L'attaquant tant recherché en approche. Avec Luis Henrique, l'Olympique de Marseille tiendrait son renfort offensif. Un joueur de 18 ans, tout droit sorti de Botafogo et surnommé le Mbappé brésilien, de quoi faire saliver certains supporters marseillais.

Une arrivée, d'ailleurs annoncée pour ce mercredi par Andre Villas-Boas, qui devrait se chiffrer à 10 millions d'euros pour les dirigeants olympiens. Mais selon L'Equipe, il faudra patienter un petit plus, le président de Botafogo ayant été plus nuancé : « il y a 38 autres propositions et rien de concret avec l'OM ». Les négociations se poursuivraient néanmoins alors que la direction du club garderait pleine confiance en l'aboutissement du dossier.