Le détail qui donne espoir au Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, les secrets de la grande révolution du FC Barcelone

Mbappé viendrait même sans Zidane

De nouveau héros du Paris Saint-Germain hier en finale de la Coupe de France (2-0 contre Monaco), Kylian Mbappé fait beaucoup parler pour ses performances. Mais également pour son avenir. Le Français n'a toujours pas choisi s'il allait prolonger ou non son contrat avec le PSG. Le Real Madrid est donc toujours à l'affût. Et selon As ce matin, un détail continue de donner espoir aux Merengues. La publication espagnole nous explique que Mbappé ne lierait pas forcément une arrivée au fait que Zinedine Zidane reste l'entraîneur du Real la saison prochaine. Il pourrait avoir également envie de débarquer cet été, même sous les ordres d'un nouveau coach. Le feuilleton continue !

Comment le Barça va dégraisser

La semaine dernière, déjà dans une nouvelle édition de notre Revue de presse, nous vous parlions des 14 joueurs dont voulait se débarrasser le FC Barcelone cet été. Ceci afin de faire baisser la colossale masse salariale du club. Ce matin, Sport nous explique comment la direction compte s’y prendre. Si des départs ne sont absolument pas négociables comme ceux de Neto, Umtiti, Firpo, Pjanic, Matheus Fernandes ou Braithwaite, d'autres comme Griezmann, Dembélé ou Riqui Puig dépendront des offres arrivant sur les bureaux catalans. Enfin, les cadres de l'effectif comme Piqué, Busuquets, Alba ou Sergi Roberto se verront proposer un renouvellement de contrat, mais avec une baisse de salaire à la clé. S'ils refusent, ils se feront montrer la sortie. Bref, toutes les méthodes seront bonnes cet été au Barça pour faire partir du monde.

Duel Milan-Inter pour Giroud

Meilleur buteur de l'Équipe de France depuis 2 ans, Olivier Giroud ne bénéficie pas du même traitement à Chelsea. Le champion du monde 2018 est laissé au fin fond du banc depuis quelques semaines par Thomas Tuchel. Et bien entendu, cela fait réfléchir le Français sur son avenir. On le voit mal rester à Chelsea une saison de plus, d'autant que le technicien allemand réussit bien avec les Blues et va rester. Alors, où aller pour Giroud ? Selon Tuttosport, son avenir pourrait se dessiner en Italie. Là-bas, les deux clubs de Milan, l'Inter et l'AC Milan, se livreraient une bataille afin d'attirer le Français. La publication italienne précise que l'attaquant tricolore pourrait faire son choix après la finale de la Champions League samedi prochain.