Le FC Barcelone a mis Antoine Griezmann sur le marché

Dernièrement, Antoine Griezmann était plutôt sur une série positive. Certes, le FC Barcelone a particulièrement mal terminé la saison en Liga, mais avant ces dernières semaines ratées de compétition, le Français était parmi les principaux artisans de la bonne deuxième partie de saison des Blaugranas. On le sentait bien plus libre sur le terrain, avec une meilleure entente avec ses partenaires, et il affichait une belle ligne statistique : 12 réalisations et 7 passes décisives en 35 rencontres de championnat.

Souvent pris en grippe par les supporters et par la presse locale, l'ancien de l'Atlético est plutôt épargné par les critiques en ce moment, ces dernières se tournant surtout vers des joueurs comme Gerard Piqué ou Sergi Roberto. Cela ne signifie pas qu'il est au meilleur de sa forme, mais il a au moins réussi à se mettre les gens dans la poche en Catalogne. Et ses prestations convaincantes en ravissent plus d'un, surtout dans les bureaux du Camp Nou.

Sauver les finances du club

Comme l'indique Marca, les dirigeants culés souhaitent ainsi le vendre cet été. Pas à cause de son niveau sur le terrain, mais parce qu'il est l'un des principaux actifs du club, et que sa vente permettrait d'alléger un peu les finances du club. De par le chèque qui serait récupéré pour ce joueur qui reste plutôt bankable, mais aussi grâce aux économies réalisées sur son salaire conséquent et évolutif. Le Français émarge ainsi à 18 millions d'euros par saison, et passera à 21 millions la saison prochaine, pour 23 et 25 millions d'euros lors des deux dernières saisons de son contrat.

Une vente qui répond donc à une logique financière et non sportive, à tel point que Marca précise que c'est de la survie du club dont il s'agit. Elle permettrait également de pouvoir se renforcer au mercato. Il ne sera pas le seul à être poussé vers la porte, puisque le média précise que d'autres joueurs comme Umtiti, Junior Firpo, Matheus Fernandes ou Braithwaite - pour des raisons sportives également dans leur cas - vont aussi être mis en vente. Reste maintenant à voir qui sera intéressé, et le quotidien sportif espagnol précise qu'en cas de départ de Messi, la donne pourrait changer pour Grizi...