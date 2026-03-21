Brest : Éric Roy détruit ses joueurs après la gifle contre Auxerre

En supériorité numérique presque tout le match suite à l’expulsion de Donovan Leon (6e), Brest n’a pas été capable de profiter de son avantage. Les Bretons ont erré comme âmes en peine à Auxerre (3-0), 16e du championnat. Après la rencontre, l’entraîneur finistérien Éric Roy a poussé un gros coup de gueule contre ses joueurs en conférence de presse.

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«Le néant de ce que j’ai vu ce soir m’interpelle et me fait vraiment poser des questions sur le vrai niveau de notre équipe. On avait parlé avant le match du fait qu’on avait été très mauvais l’année dernière ici. Je crois que ce soir c’était encore pire. Donc, certainement le plus mauvais match depuis que je suis à Brest (…) Si la faillite est mentale ? Oui, c’est presque trop gros pour être vrai (…) Je ne parle jamais après les matches, c’est une des premières fois que je l’ai fait dans le vestiaire. Je leur ai demandé qu’ils réfléchissent vraiment à la production collective qu’ils ont sorti ce soir.»