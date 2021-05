La déclaration d'amour de Paul Pogba à N'Golo Kanté

La suite après cette publicité

« Il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi... » Qui ne se souvient pas de cet air chanté par les supporters de l'équipe de France, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie ayant vu les Bleus soulever ce trophée tant convoité pour la deuxième fois de leur histoire ? Cette chanson met évidemment à l'honneur N'Golo Kanté (30 ans), auteur d'un Mondial de haut niveau, qui fait également les beaux jours de Chelsea et de Thomas Tuchel. Au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS et diffusé ce lundi, Paul Pogba (28 ans) est justement revenu sur la personnalité du milieu de terrain de poche des Bleus et des Blues. La Pioche a souhaité rétablir une vérité, avant de lancer des fleurs à son compère dans l'entrejeu sous la houlette de Didier Deschamps.

« N'Golo, il est mauvais perdant ! Il triche beaucoup, énormément (rires). Il est adorable, gentil comme tout. Mais il triche aux jeux de cartes, de société, il peut même tricher aux jeux de possession (de balle). Il triche, je suis honnête. Lui dit qu'il ne triche pas mais qu'il utilise la ruse ! C'est un petit malin le N'Golo ! Après, même quand il triche, avec lui, ça peut passer. On est obligé de l'aimer. C'est le joueur de foot le plus aimé de l'histoire du football ! Il est excellent, il est très humble. Il est gentil, il est professionnel... Il ne va jamais se plaindre, il va bosser, jamais rien dire. Il a tout. Il est bon techniquement, il a la qualité de passe, il est partout sur le terrain. Je dis même qu'il sort même de la terre ! Il récupère, il est à la finition... Avoir un joueur comme ça à ses côtés, que demander de plus ? Je comprends pourquoi Tuchel est content », a ainsi confié Paul Pogba au sujet d'un N'Golo Kanté en forme en cette fin de saison avant l'Euro 2020. Le joueur de Manchester United a tenu à préciser, avec le sourire : « je pense que je suis plus content de jouer avec lui que le contraire. »