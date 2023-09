Man City : Erling Haaland et sa relation parfois tendue avec Guardiola

La suite après cette publicité

Erling Haaland sera l’un des deux grands favoris pour le trophée du Ballon d’Or remis le 30 octobre prochain au théâtre du Châtelet, à Paris. Du haut de ses 56 buts marqués avec Manchester City la saison passée et de son historique triplé (FA Cup, Premier League, Ligue des Champions), le Norvégien aura comme plus sérieux adversaire Lionel Messi, vainqueur quant à lui de la Ligue 1 mais surtout de la Coupe du Monde avec l’Argentine. En attendant la cérémonie, l’attaquant de 23 ans continue à enfiler les buts (déjà 6 cette saison en autant de rencontres toutes compétitions confondues), il est revenu avec France Football sur sa relation avec Pep Guardiola. Il explique notamment que l’exigence de son entraîneur le pousse à son extrême limite dans leur relation.

«Avec Pep, la relation est très bonne. Bien sûr, il est très exigeant dans le travail, il est très direct et honnête dans son discours. Mais c’est sa façon de gérer. De toute façon, pour se développer et progresser, il vaut mieux avoir toute la vérité de façon très directe. On peut le dire, parfois, c’est brutal. (Rire) Lors de la 1re journée à Burnley (3-0), vous avez pu le voir (à la pause, Guardiola lui a rappelé certaines consignes devant les caméras). Mais j’apprécie cela car ça montre qu’il est totalement impliqué et passionné. Ce n’est pas toujours agréable mais, en même temps, ça vous met face à la vérité et je sais que son but est de faire de vous un meilleur joueur. Mais, attention, ça c’est dans le travail. Car en dehors on plaisante beaucoup, vraiment. Il y a beaucoup de sourires, la preuve en est la manière dont vit le groupe depuis plusieurs années.» Et en effet, ça marche.