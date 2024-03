EdF, Juventus : Adrien Rabiot vole au secours de Paul Pogba

Adrien Rabiot et Paul Pogba étaient jusque-là coéquipiers en équipe de France et à la Juventus mais la suspension du second pour 4 ans l’oblige à rester éloigner des infrastructures de son club. L’ancien Mancunien va probablement faire appel de cette décision mais il reste loin des terrains pour le moment. En conférence de presse, son coéquipier français de la Vieille Dame lui a apporté son soutien.

«Paul, c’est dommage ce qu’il se passe. On est en contact, on se parle régulièrement. Il était à Turin ces derniers temps. Je sais qu’il attendait les motivations exactes de sa suspension pour faire appel. J’espère que la sanction sera réduite. De ce qu’il m’a dit, quatre ans c’est une sanction démesurée. J’espère qu’elle sera réduite», témoigne Rabiot lors de ce rassemblement avec les Bleus.