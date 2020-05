L'incroyable suspension de Heiko Herrlich, entraîneur d'Augsbourg privé de match

Le football allemand est particulièrement fier. Il est le premier à retrouver les terrains parmi les championnats majeurs européens, conséquence d'une meilleure gestion de l'épidémie de coronavirus. Pendant que les Anglais, Italiens et Espagnols réfléchissent à la meilleure solution et que les Français se sont arrêtés de jouer, les voilà à la veille de la 26e journée de Bundesliga, qui sera jouée tout au long du week-end. Cependant, tout n'est pas encore respecté à la lettre.

La suite après cette publicité

On se rappelle par exemple du comportement inconséquent de Salomon Kalou dans le vestiaire du Hertha Berlin, ignorant les différentes consignes sanitaires. Et voilà que cela touche aussi désormais les entraîneurs. De manière moins spectaculaire qu'une vidéo postée sur les réseaux sociaux cependant. L'entraîneur d'Augsbourg Heiko Herrlich, 14e de Bundesliga, n'a en effet pas respecté le confinement très strict imposé aux équipes allemandes la semaine précédant la rencontre. Il est ainsi sorti de son hôtel pour... acheter du dentifrice !

Nommé juste avant l'arrêt du football, Herrlich ne va toujours pas vivre son premier match sur le banc

Hier en conférence de presse, il a reconnu son erreur. « J'ai fait une erreur en quittant l'hôtel. Même si j'ai suivi toutes les mesures d'hygiène à la fois quand j'ai quitté l'hôtel, je ne peux pas revenir en arrière. Dans cette situation, je n'ai pas agi comme un modèle pour mon équipe et n'ai pas été à la hauteur du public. Je serai donc cohérent et assumerai mon erreur. En raison de cette faute, je ne dirigerai pas l'entraînement demain (aujourd'hui, ndlr) et je ne dirigerai pas l'équipe contre Wolfsburg samedi (à 15h30, ndlr) ».

Privé du retour sur les terrains, Herrlich devra être testé deux fois d'affilée négatif au coronavirus pour pouvoir de nouveau entraîner son équipe. Augsbourg s'est déresponsabilisé de la faute de son entraîneur, moqué en Allemagne, surtout pour ne pas mettre en péril la tenue de la rencontre. Ce qui prouve bien que le retour de la compétition est bâti sur des fondations très fragiles. Pour l'anecdote, il faut savoir que Heiko Herrlich avait été nommé entraîneur d'Augsbourg le 10 mars dernier en remplacement de Martin Schmidt, juste avant que la Bundesliga soit suspendue. Plus de 2 mois après sa nomination, il n'aura donc toujours pas vécu le moindre match sur le banc !