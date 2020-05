Chelsea : Willy Caballero rempile un an de plus

Le mercato estival approche à grands pas et les écuries vont bientôt pouvoir passer à l'action. En attendant, il fallait aussi se pencher sur les joueurs en fin de contrat en juin prochain. Du côté de Chelsea, Willy Caballero était concerné mais le gardien argentin a réglé son avenir. Les Blues viennent en effet de publier un communiqué pour annoncer la prolongation de contrat du portier de 38 ans.

«Le contrat de Willy Caballero a été prolongé d'un an, ce qui porte son contrat jusqu'à la fin de la saison 2020/21», explique la formation londonienne. L'ancien gardien de Manchester City notamment a disputé neuf rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Frank Lampard l'ayant préféré à Kepa Arrizabalaga pendant plusieurs semaines en 2020.

We have some @willy_caballero contract news! ✍️