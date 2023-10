Jordi Alba veut ramener Luis Suarez à l’Inter Miami

Pendant longtemps, Jordi Alba et Luis Suarez ont partagé le même vestiaire au FC Barcelone. Les deux anciens barcelonais se sont toujours bien trouvés, sur et en dehors des terrains. En fin de carrière du côté de la Major League Soccer, à l’Inter Miami, en compagnie d’un certain Lionel Messi, le latéral gauche de 34 ans ne serait pas contre l’arrivée de l’Uruguayen pour venir renforcer encore un peu plus l’équipe américaine. Toujours à Grêmio malgré les nombreuses rumeurs de départ cet été, Luis Suarez pourrait, à terme, être tenté de rejoindre ses anciens compagnons.

La suite après cette publicité

«J’aimerais qu’il puisse venir, j’ai toujours dit que je voulais jouer avec les meilleurs et pour moi Luis est un grand footballeur, j’ai eu la chance de partager de nombreux moments avec lui sur et en dehors du terrain, c’est un grand ami de le mien et moi aimerions qu’il puisse venir, mais ce n’est pas une décision que je peux prendre, mais j’espère qu’il pourra venir et cela nous aiderait sûrement beaucoup», déclare en tout cas Jordi Alba avant la rencontre face à Charlotte. L’été 2024 pourrait être celui de la réunion.