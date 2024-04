Guerre en Ukraine : le nouveau dérapage hallucinant de Serge Aurier sur Snapchat

Depuis plus de deux ans désormais, la guerre est d’actualité entre l’Ukraine et la Russie. Ce conflit ayant désormais pris une envergure internationale, chaque pays s’est déjà prononcé sur la position qu’il adopte vis-à-vis de ce conflit. Outre ces questions diplomatiques, la guerre sur le sol ukrainien fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et auprès de la diaspora ukrainienne qui baigne dans le milieu du sport. Actuellement à Arsenal, le défenseur gauche ukrainien Oleksandr Zinchenko s’est d’ailleurs prononcé cette semaine.

La suite après cette publicité

Interrogé sur sa volonté de prendre part au conflit, ce dernier a affirmé qu’il se rendrait au front s’il est appelé par son pays. Une déclaration saluée mais qui a également fait réagir certains internautes. Ce dimanche, Serge Aurier s’est joint au débat. Sur son compte Snapchat, l’ancien joueur du PSG, évoluant désormais à Galatasaray, a fustigé Zinchenko : «va directement boss et arrête ton cinéma, personne n’a besoin de t’appeler !» Oui, le défenseur de 31 ans sait faire passer des messages via les réseaux sociaux.