Villarreal : Alex Baena dénonce des mensonges et des menaces après l’agression de Federico Valverde

La victoire de Villarreal sur la pelouse du Real Madrid a été marquée par des incidents après la rencontre. Alex Baena, joueur du Sous-marin jaune, aurait tenu des propos déplacés lors du match de Coupe du Roi disputé entre les deux clubs en janvier dernier. Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître, aurait notamment lancé le joueur de Villarreal à Federico Valverde. Ce dernier a donc décidé de se faire justice lui-même en attendant Alex Baena dans la zone des bus avant de le prendre à partie selon le Sous-marin jaune et l’entourage du milieu offensif espagnol. Après la polémique de ces derniers jours, le joueur de 21 ans a confirmé avoir porté plainte puis il a décidé de rétablir la vérité dans un communiqué publié ce lundi sur son compte Twitter. «Samedi dernier, j’ai été agressé par un collègue de travail à la fin du match contre le Real Madrid», a commencé à détailler le milieu de terrain de Villarreal.

Alex Baena est ensuite rentré dans le vif du sujet. «Après ce qu’il s’est passé, plusieurs déclarations ont été diffusées, supposément faites par son entourage, selon lesquelles il se disait que j’aurais souhaité du mal à un membre de sa famille. Depuis lors, et comme il ne peut en être autrement, aucune preuve prouvant les faits qui me sont imputés n’a été rendue publique. On a profité d’un malheur pour justifier l’agression, et il y a des mensonges qui blessent plus que les coups. Le préjudice qui est en train d’être causé à ma famille est irréparable et injustifiable : des menaces, des insultes et même des messages privés souhaitant la mort de ma famille. Durant la journée de dimanche, j’ai déposé plainte devant la police. Laissons la justice faire son travail. Désormais, mon seul objectif est de me concentrer sur mon travail et aider mon club à atteindre ses objectifs», a conclu le milieu offensif de 21 ans. Affaire à suivre donc…

