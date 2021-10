OM-Gala : Van Aanholt attaque encore Guendouzi

Cela a été très chaud entre l'Olympique de Marseille et le Galatasaray ce jeudi soir à l'Orange Vélodrome en Ligue Europa (0-0). Notamment en tribunes, mais pas que. Après que la VAR a refusé un penalty à l'OM pour une supposée faute de Patrick Van Aanholt sur Mattéo Guendouzi, le duel entre les deux hommes a été chaud. En toute fin de rencontre, le défenseur du club turc, torse nu, a voulu s'en prendre au milieu appelé par Didier Deschamps en équipe de France avant que les staffs séparent tout le monde. i Mais sur Twitter, il a décidé d'en remettre une couche. « Il fallait que tu ouvres ta bouche après que VAR vous ait prouvé que vous aviez tort... likkleman a besoin de se détendre avant que je vous arrache cette perruque de la tête. Bravo à mes lions Tête de lion pour un point bien mérité sur les routes », peut-on ainsi lire. Ambiance.

Running your mouth after VAR proved you wrong... likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head 💆🏽‍♂️ 😂



Well done to my lions 🦁 for a well earned point on the roads 💛❤️ pic.twitter.com/YQmmtVGcPa