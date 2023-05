Man City : quand Erling Haaland se la joue comme Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Bien manger, bien dormir. Ces mots sont ceux de Kylian Mbappé qui n’avait pas hésité à rappeler aux siens les principes élémentaires d’un footballeur professionnel après la défaite du PSG face au Bayern Munich en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Dans une interview accordée au Daily Mail, Jack Grealish a, de son côté, loué le professionnalisme poussé à l’extrême d’Erling Haaland. Et il semblerait que le cyborg norvégien tienne le même discours que le Bondynois…

«C’est le meilleur professionnel que j’ai pu voir. Son état d’esprit est quelque chose que vous ne verrez plus jamais. Il fait tout. Il récupère. Dans la salle de sport. Dix heures de soins par jour. Bains de glace. Régime. C’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Mais je jure que je ne pourrais pas être comme ça», a tout d’abord lancé l’international anglais avant d’ajouter : «nous sommes très amis, mais parfois il me montre du doigt après un match et me dit : "Hé, ne sors pas faire la fête ce soir". Je lui dis juste de se taire et d’aller s’asseoir dans son bain de glace. Mais c’est comme ça. Deux personnes différentes qui réussissent à leur manière. Je n’ai pas autant de succès que lui. Il a marqué plus de buts cette saison que moi dans toute ma carrière». Le discours du buteur de 22 ans semble, malgré tout, avoir un peu plus de portée au regard des performances mancuniennes…

