Le FC Barcelone est en colère contre Manchester City

Cet été encore, le FC Barcelone a dû galérer sur le marché des transferts en raison de sa faible marge de manœuvre financière. La preuve encore avec les arrivées de Joao Felix et Joao Cancelo en prêt. Mais tout l’été, le club catalan espérait également réaliser le gros coup Bernardo Silva qui souhaitait aussi rejoindre l’Espagne. Pourtant, Manchester City a été intransigeant dans les négociations avec le Barça qui proposait un nouveau prêt avec option d’achat. Au final, l’international portugais a fini par prolonger son aventure dans l’équipe de Pep Guardiola.

Et si le FC Barcelone a récupéré Ilkay Gundogan libre malgré le souhait de City de le conserver, puis Joao Cancelo en prêt de City toujours, la relation entre les deux clubs est visiblement très tendue. Selon les informations du Mundo Deportivo, la direction barcelonaise est très en colère contre Manchester City. Le Barça n’a pas aimé l’attitude du club anglais cet été et pour plusieurs raisons. Les relations étaient déjà tendues cet hiver lorsque les Cityzens avaient tout simplement refusé de prêter Cancelo au Barça malgré un accord avec le joueur. Le club anglais avait préféré l’envoyer au Bayern Munich.

Un comportement pas très classe

Cet été encore, Manchester City n’a pas été facile à convaincre alors que Joao Cancelo n’entrait plus du tout dans les plans de Pep Guardiola et qu’il souhaitait rejoindre le Barça. Le quotidien espagnol ajoute que c’est surtout Jorge Mendes qui a permis de régler cette situation délicate alors que City faisait semblant d’ignorer l’intérêt catalan. Même son de cloche pour le dossier Bernardo Silva ou City n’a jamais pris au sérieux le FC Barcelone. Et ce n’est pas fini. Toujours selon MD, dans le même temps cet été, la direction cityzen a tenté de récupérer plusieurs jeunes du Barça dont Lamine Yamal et Alejandro Baldé.

Enfin, pour illustrer encore plus cette relation tendue entre les deux clubs, le média espagnol explique qu’une des conditions pour que Joao Cancelo soit prêté au Barça était d’accepter le départ d’Eric Garcia du Barça vers Gérone. Pourquoi ? Car le club espagnol appartient à City Group qui possède donc également Manchester City. Pour ce cas précis, le Barça avait, de toute façon, l’envie de se séparer du défenseur central espagnol, mais n’a pas aimé le chantage de City. Une ambiance pour le moins électrique…