Bayern Munich : Lucas Hernandez s’est blessé face à l’Union Berlin

Les temps sont durs pour Lucas Hernandez. Après avoir échappé à la prison pour une ordonnance d’éloignement non respectée, l’international français s’est blessé ce samedi, lors du déplacement du Bayern Munich sur la pelouse de l’Union Berlin (2-5). En effet, touché à la cheville, il a été remplacé à la 69e minute par Dayot Upamecano.

Il faudra attendre un peu pour en savoir plus concernant la gravité et une possible indisponibilité. Mais Sport1 indique qu’Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois, semblait énervé après avoir parlé avec Hernandez à sa sortie, et aurait même frappé le banc de rage.