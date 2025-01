OL : Pierre Sage est mis en danger par John Textor !

L’Olympique Lyonnais reste en difficulté après un nouveau match nul contre Nantes ce dimanche en Ligue 1 (1-1), portant à cinq le nombre de rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues. Cette série de résultats décevants place Pierre Sage, l’entraîneur lyonnais, sous haute pression. John Textor, le président du club, est attendu à Lyon ce lundi, et bien que sa venue soit initialement prévue pour la certification des comptes, elle pourrait marquer un tournant dans l’avenir de l’entraîneur.

Selon les informations de RMC Sport, des rumeurs circulent ainsi en interne sur un possible départ de Sage, même si la direction a jusqu’ici minimisé ces spéculations. L’entraîneur, qui avait été nommé par intérim en novembre 2023 avant d’être confirmé, avait réussi à sauver l’OL l’an passé en évitant la relégation. En janvier 2025, bien que le club occupe une position plus favorable en championnat (6e en Ligue 1 et 4e en Ligue Europa), la crise des résultats persiste, avec cinq matchs sans victoire depuis la trêve hivernale.

Pierre Sage soutenu en interne

Malgré la pression, Pierre Sage peut compter sur le soutien de ses joueurs, notamment d’Alexandre Lacazette, son capitaine, qui a défendu son entraîneur face aux rumeurs de crise. Selon lui, «tout ce qui se dit dans la presse ne reflète pas ce qui se passe dans le groupe. C’est vous qui nous la mettez la crise. Dès qu’on enchaîne une ou deux défaites et que le jeu est moins bon, directement tout va mal à Lyon. Mais au niveau du classement, on n’est pas lâché et dans le groupe, on est solidaires entre nous. Donc non, il n’y a pas de crise.»

Le média sportif français rappelle également que, John Textor, dont les décisions sont souvent imprévisibles, pourrait être celui qui tranchera le destin de Sage. L’OL a exploré plusieurs pistes, pour potentiellement le suppléer, alors que nous vous avions précisé que des contacts ont émergé avec Paulo Fonseca, l’ex-coach lillois et de l’AC Milan. Un connaisseur du club estime que la situation «reste du 50/50», dans des propos rapporté par RMC Sport.