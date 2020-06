Mercato, PSG : Leonardo tape du poing sur la table pour Neymar et Mbappé !

Si en Espagne la situation s'est un peu calmée autour de Kylian Mbappé et d'un intérêt du Real Madrid, le retour de Neymar vers Barcelone fait toujours la Une des médias du Pays de Cervantès. Récemment encore, un journal indiquait que le Brésilien avait fait savoir à ses coéquipiers parisiens qu'il était toujours aussi décidé à retrouver le club qu'il a quitté en 2017 malgré son transfert avorté l'été dernier et une petite rupture avec le public du Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Dans un entretien-fleuve accordé au Journal du Dimanche, Leonardo, le directeur sportif a fait le point : « on en a parlé (que Neymar voulait rentrer à Barcelone, ndlr). Je pense qu'il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué ». Mais celui qui a retrouvé son poste de dirigeant du Paris SG ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a quasiment assuré que les deux stars de l'attaque parisienne seraient encore là la saison prochaine.

Leonardo veut prolonger Mbappé

« Rien ne nous indique le contraire (qu'ils ne seront pas là l'année prochaine, ndlr). Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l'après avec eux. On veut avancer », a poursuivi l'ex de l'AC Milan. Dans cette interview, Leonardo avait des choses à dire et il a ensuite évoqué un autre dossier brûlant : celui de la prolongation de Kylian Mbappé. Comme Neymar, le Français est en fin de contrat en 2022. Mais surtout, il est courtisé par le Real Madrid et Florentino Perez rêve d'en faire la tête de gondole des nouveaux Galactiques.

« Il est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble », a-t-il ainsi conclu. Il va maintenant falloir joindre les actes aux paroles !