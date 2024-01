Manchester United est prêt à brader Casemiro

En 2022, Manchester United a montré qu’il était encore capable de frapper un grand coup sur le mercato. En quête d’un milieu de terrain, les pensionnaires d’Old Trafford ont pourtant essuyé plusieurs échecs avec Frenkie de Jong et Adrien Rabiot avant de trouver leur bonheur du côté du Real Madrid. Titulaire en puissance aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos, Casemiro a accepté les avances des Red Devils. Moyennant un gros salaire, le Brésilien s’est donc engagé jusqu’en juin 2026. Mais son aventure en Premier League ne se passe pas vraiment comme il l’avait imaginé.

La suite après cette publicité

MU le pousse au départ

À son arrivée, Erik ten Hag ne l’a pas immédiatement intégré dans le onze de départ puisque Scott McTominay lui donnait satisfaction. Après quelques passages sur le banc donc, l’international auriverde a fini par prendre sa place dans l’équipe titulaire. Il a terminé sa première année avec un bilan de 51 rencontres toutes compétitions confondues, dont 43 en tant que titulaire. Le temps pour lui d’inscrire 7 buts et de délivrer 6 assists. Cette saison, l’ancien joueur de Porto était attendu de pied ferme par tout le monde. Mais le footballeur de 31 ans a été trahi par son corps.

À lire

Al-Nassr formule une offre pour Emerson Royal

Il a manqué 83 jours de compétition à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers (17 matches ratés). Absent depuis le 1er novembre, il est sur le chemin du retour puisqu’il a repris l’entraînement au mois de décembre comme l’a indiqué ETH. Mais il est possible qu’on ne le revoit plus sous le maillot mancunien. Ce n’est pas un secret, les Anglais cherchent à se séparer de plusieurs joueurs, dont Casemiro. Son gros salaire mais aussi le niveau affiché qui n’est pas à la hauteur des attentes de son coach ont convaincu les Red Devils qu’il était temps de le vendre. Sir Jim Ratcliffe pousse d’ailleurs dans ce sens.

La suite après cette publicité

Un geste des Red Devils qui change tout

Ils cherchent d’ailleurs à l’envoyer en Arabie saoudite. D’après nos informations, Al-Nassr est intéressé. Cristiano Ronaldo, dont il est proche, pousse d’ailleurs pour que son club le recrute. Une porte pourrait donc s’ouvrir là-bas, d’autant que l’écurie de Saudi Pro League risque de perdre un milieu de terrain puisque Seko Fofana devrait changer d’air. Quoi qu’il en soit, Casemiro est séduit par cette piste nous a-t-on fait savoir. Mais rien n’est encore fait. Mais ce lundi, la presse anglaise, notamment The Sun et le Daily Star, indiquent que Manchester United pourrait faciliter son départ.

En effet, MU, qui a une option pour étendre le bail du Brésilien, veut réduire les pertes financières puisque le joueur coûte 300 000£ par semaine, soit environ 350 000 euros. Ainsi, pour éviter de se ruiner avec un joueur dont ils ne veulent plus, ils sont prêts à trouver un accord avec le milieu afin de mettre un terme à son contrat en 2024 plutôt que de le vendre à un prix réduit. Ils payeraient plus en le gardant jusqu’à la fin de son contrat. Ainsi, on parle d’une résiliation avec un joli chèque de 23 millions d’euros pour le Brésilien (12 matches, 4 buts, 1 assist). De quoi ravir ses prétendants saoudiens, alors que l’AC Milan et la Juventus le suivent aussi. Le feuilleton Casemiro continue…