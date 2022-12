PSG : Hugo Ekitike ne regrette pas son choix

La suite après cette publicité

La Ligue 1 est de retour ! Et ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Strasbourg dans un Parc des Princes tout heureux de revoir ses stars après la coupure due à la Coupe du Monde. Lionel Messi ne sera toutefois pas de la partie, le champion du monde argentin n’étant attendu à Paris qu’en janvier. Une aubaine pour Hugo Ekitike (20 ans).

L’ancien attaquant du Stade de Reims avait enfin ouvert son compteur but juste avant la trêve internationale. Une délivrance pour un joueur recruté à prix d’or (prêté avec une option d’achat de 35 M€, ndlr). Ce soir, Ekitike voudra donc confirmer et surtout profiter du temps de jeu accordé par Christophe Galtier. Car depuis son arrivée dans la capitale, le numéro 44 des Rouge et Bleu doit se contenter de miettes : 2 titularisations en 9 matches de L1, 12 matches joués au total.

Ekitike garde confiance

Certains lui ont alors reproché d’avoir fait le mauvais choix pour sa progression. Mais face aux critiques, Ekitike ne se démonte pas. « Non, je sais pourquoi je suis venu ici. Forcément, quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément, si ça ne vient pas, on se pose des questions », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Canal+, avant de poursuivre.

« Moi, je suis à une position où je vais toujours être remis en question, parce que je suis venu avec une grosse étiquette. Cette étiquette, il faut l’assumer. Et voilà, moi je l’assume. Ce n’est pas un souci. Si je suis mauvais, je serai le premier à le dire. Et si je suis bon aussi, je serai là et je vais continuer d’être bon. » Et avec les retours différés des mondialistes et leurs états de forme incertains, Hugo Ekitike a clairement une carte à jouer.

