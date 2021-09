Inter Milan : Christian Eriksen inscrit sur aucune liste cette saison

Reverra-t-on Christian Eriksen (29 ans) sur un terrain un jour ? Le doute est permis, même si le principal intéressé aimerait forcément faire son retour, comme le confirmait son coéquipier chez les Nerazzurri Milan Skriniar : « il est venu dans le vestiaire et nous a raconté comment il avait vécu l'incident. Il va bien et il veut revenir. Mais comme il y a encore des doutes, on comprend qu'il veuille faire une pause. En fin de compte, la seule chose qui compte est qu'il se porte bien. »

Ekstra Bladet rapporte ce vendredi qu’Eriksen n’est inscrit sur aucune liste de l’Inter Milan, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. On ne le verra donc pas disputer un match d’ici à la fin de l’année 2021. Le club italien pourra l’inscrire en janvier, si le Danois a le feu vert pour rejouer. Sous contrat jusqu’en 2024, Eriksen s’est vu poser un défibrillateur automatique sous-cutané à la suite de son malaise cardiaque lors de Danemark-Finlande.