Equipe de France : Didier Deschamps attend bien plus de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Décevant contre l'Ukraine (1-1) où il a été coupable sur le but contre son camp de Presnel Kimpembe (57e), Kylian Mbappé avait débuté le match suivant sur le banc contre le Kazakhstan (victoire 2-0). Laissé au repos en vue du match de ce mercredi soir contre la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant tricolore avait donc fait son entrée en fin de match. Remuant contre les Kazakhstanais, le numéro 10 de l'équipe de France a obtenu un penalty assez rapidement, mais il est tombé sur le gardien (75e). Un match au cours duquel il s'est distingué avec quelques mauvais choix.

Pas forcément à son meilleur niveau lors de ce rassemblement de mars, Kylian Mbappé va devoir se ressaisir et surtout afficher un autre visage dans un peu plus de de deux mois lors de l'Euro 2020. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, est revenu sur les prestations ternes de son joueur : «il ne peut pas être satisfait de ce qu'il a fait. Il n'était pas très en jambes lors du premier match. Il était beaucoup plus en jambes contre le Kazakhstan, il a eu des occasions. Il n'a pas eu l'efficacité et lui comme les autres, il a envie de marquer et de faire marquer.»

Didier Deschamps dédramatise

N'ayant pas marqué avec la France depuis le 14 octobre et une victoire 2-1 contre la Croatie, Kylian Mbappé marque un peu le pas même si ses statistiques avec la France sont très bonnes. Le natif de Bondy a marqué 16 buts et délivré 13 passes décisives lors de ses 41 capes avec la France. Toujours aussi précieux dans le système de Didier Deschamps, il sera, sauf blessure, titulaire lors de l'Euro 2020 cet été.

Ne voulant pas accabler son joueur, Didier Deschamps sait que Kylian Mbappé a les moyens et les qualités pour se ressaisir. D'ailleurs le sélectionneur français ne sent pas que son joueur soit particulièrement touché par ses dernières prestations décevantes. « Mais non, je ne le sens pas affecté, cela arrive à tout le monde. C'est arrivé à d'autres joueurs. Je connais bien Kylian. Il peut, sur un match ou une période, avoir une période d'efficacité un peu moins bonne» a expliqué le vainqueur des Coupes du monde 1998 (en tant que joueur) et 2018 (en tant que coach). À Kylian Mbappé de rendre à son coach toute sa confiance.