OM : le départ d'André Villas-Boas serait acté depuis longtemps

« Ce sera sa responsabilité, sa décision. Encore une fois, je respecte les décisions individuelles comme celle-là. Si André met au-dessus de tout son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai parlé à André, à son agent, de ma volonté de s'inscrire totalement dans la durée avec lui, sur plusieurs années. Évidemment, c'est mon souhait ». Au micro de RMC Sport vendredi soir, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud laissait clairement planer le doute quant à l'avenir d'André Villas-Boas suite aux récents événements.

La suite après cette publicité

Plus les heures défilent et plus un départ du tacticien lusitanien semble être à l'ordre du jour, alors que le bal des noms pour le remplacer a déjà commencé dans la presse, avec les noms de Leonardo Jardim, Christophe Galtier ou Bruno Genesio qui sont sortis, entre autres. Le Parisien va encore plus loin ce samedi et affirme que le départ de l'ancien de Porto et de Tottenham est tout simplement acté depuis le mois de février dernier. Une information pas forcément surprenante, puisque celui d'Andoni Zubizarreta était lui aussi prévu depuis plusieurs mois.

Eyraud et Villas-Boas ne s'entendent plus

En plus de sa relation particulièrement proche avec le directeur sportif espagnol, AVB aurait aussi été refroidi par la tournure que prend le projet marseillais, lui qui avait demandé des garanties concernant le mercato notamment. « Le projet n'a plus rien à voir avec celui pour lequel il s'est engagé à son arrivée, qui était un projet ambitieux, avec Andoni à ses côtés. Et si l'OM voulait vraiment le garder, pourquoi avoir acté le départ d'Andoni Zubizarreta ? », confie un proche du coach au journal l'Equipe, qui évoque « une séparation inéluctable ».

Comme révélé par plusieurs médias depuis des semaines, la relation entre Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud serait particulièrement tendue, mais les deux hommes risquent d'être condamnés à s'entendre sur les conditions de départ du Portugais. Autant dire que les prochains jours s'annonce très animés du côté de La Commanderie, et que la recherche du futur coach de l'OM va bientôt devoir s’accélérer...