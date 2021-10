FC Barcelone : reboosté, Ronald Koeman a grandement apprécié la sortie publique de Joan Laporta

La suite après cette publicité

« Ronald Koeman continuera à être manager du Barça. Il mérite de la confiance. Quand les blessés reviendront, nous aurons plus de marge. Koeman est un culé et une référence pour Barcelone. J'ai parlé avec lui, j'ai tiré mes conclusions. J'apprécie vraiment qu'il ait décidé d'être entraîneur du club à une époque de difficultés institutionnelles et sportives maximales. Il aurait pu avoir des moments de découragement, mais il a retrouvé ses esprits et maintenant que les blessés vont revenir, il mérite cette confiance. » Tels étaient les mots du président du Barça Joan Laporta samedi après-midi au sujet de l'avenir de Ronald Koeman.

Avec une seule victoire toutes compétitions confondues sur les cinq derniers matches, l'entraîneur néerlandais était plus que jamais sur la sellette et les médias espagnols expliquaient même que l'ancien sélectionneur des Pays-Bas allait certainement être licencié en cas de nouvelle défaite contre l'Atlético de Madrid. Dans la soirée, les Blaugranas ont perdu au Wanda Metropolitano (2-0) mais ce dimanche matin, Koeman est toujours entraîneur du Barça. Après les déclarations de son boss, le principal concerné a certainement un peu soufflé, et tout ceci lui a plu.

«Je me sens soutenu»

« C'était bien parce que j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de clarté dans ce sens. Hier (vendredi, NDLR), nous nous sommes téléphonés et ce matin (hier, NDLR), nous avons parlé. Sur l'équipe, sur le club, sur moi. J'ai demandé au club de clarifier ma situation. Il est important que le vestiaire sache ce qui se passe. Le président a pris une décision claire », a lâché le technicien de 58 ans, dans des propos relayés par Mundo Deportivo, avant de poursuivre. « Je me sens soutenu. J'ai un bon pressentiment. Oui, j'ai confiance, mais cela dépend beaucoup des résultats. Comme avec n'importe quel entraîneur. »

Soutenu par ses dirigeants, Ronald Koeman semble un peu plus confiant et ce malgré cette défaite dans la capitale espagnole. Et le Néerlandais a vraiment aimé la sortie publique de son président qui a mis les choses au clair : « il n'est jamais trop tard (pour éclaircir la situation, NDLR). Il est important d'indiquer clairement la voie que vous voulez suivre. Avec moi comme coach ou sans moi. Vous ne pouvez pas travailler s'il n'y a pas de clarté dans ce sens. » Dans deux semaines, le Barça attaquera une semaine décisive avec la réception du Valencia CF en Liga avec celle du Dynamo Kiev en C1 et celle du Real Madrid pour le Clasico. Trois matches parfaits pour remonter la pente ?