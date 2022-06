Accord annoncé entre l'OL et Feyenoord pour Tyrell Malacia !

L’Olympique Lyonnais avance dans son mercato ! Après avoir signé un joli coup d’éclat avec le retour au bercail d’Alexandre Lacazette, le club de Jean-Michel Aulas a enchaîné avec le recrutement du grand espoir du Stade Malherbe de Caen, Johann Repentant (19 ans). Eh bien, sauf revirement de situation, les Gones ne devraient pas tarder à annoncer leur troisième renfort.

La suite après cette publicité

RMC Sport confirme en effet que les septuples champions de France ont trouvé un accord avec les Hollandais du Feyenoord pour le transfert du latéral gauche Tyrell Malacia (22 ans). Après une première approche repoussée, l’OL est visiblement revenu à la charge avec un chèque de 15 M€. Une offre enfin convaincante pour son homologue batave qui réclamait entre 15 M€ et 20 M€.

Merci Textor !

Les Lyonnais ont dû accélérer dans ce dossier, car la concurrence de la Premier League menaçait grandement les Rhodaniens. En effet, Newcastle et Manchester United, deux écuries bien plus puissantes financièrement que l’OL, étaient sur le coup. Mais les Gones peuvent dire merci à Textor. Grâce à l’investissement immédiat consenti par l’Américain, l’OL a pu rapidement augmenter son offre pour satisfaire les exigences hollandaises.

De plus, les dirigeants français pouvaient compter sur le soutien du joueur lui-même. Malacia, qui viendra donc remplacer Emerson (reparti à Chelsea), souhaitait ardemment évoluer sous les ordres de Peter Bosz. Et pour cause. RMC Sport rappelle que le coach de l’OL souhaitait déjà enrôler son compatriote lorsqu’il était aux commandes de l’Ajax Amsterdam (2016/2017). Il reste toutefois encore quelques détails à régler, mais Tyrell Malacia devrait bientôt débarquer sur les berges du Rhône.