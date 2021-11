Bayer : l'éclatante démonstration de Moussa Diaby

Un sacré jeudi. En l'espace de quelques heures, Moussa Diaby (22 ans) a fêté une nouvelle convocation en équipe de France, pour les rencontres à venir contre le Kazakhstan et la Finlande (éliminatoires Mondial 2022), puis martyrisé le Betis (4-0, 4e journée de Ligue Europa). Le verbe n'est pas faible. L'attaquant international tricolore (2 capes) a tout simplement marché sur les Verdiblancos. L'ancien Parisien s'est d'abord offert un doublé (42e, 52e) avant de donner deux passes décisives à Florian Wirtz (86e) et Nadiem Amiri (90e).

La suite après cette publicité

L'Espagne est encore sous le choc. «Diaby déchire le Betis en morceaux», résume As, qui a apprécié la collection de petits ponts du Français. Marca a été frappé par «l'élan de Diaby, un missile toujours attiré par le but adverse» quand El Mundo a lui apprécié son côté «électrique». L'Allemagne, davantage habituée aux rushes et aux exploits du natif de Paris, a elle aussi goûté à la démonstration. Kicker l'a élu homme du match, tandis que Bild s'est montré dithyrambique.

«Classe mondiale»

«Chapeau ! Le Français a marqué une volée du droit, une du gauche, puis a préparé le troisième but pour Wirtz de manière fantastique avant de délivrer une nouvelle passe décisive pour Amiri. De plus, il a constamment soutenu les arrières latéraux. La dernière pause forcée en Bundesliga contre Wolfsbourg, en raison d'un carton jaune de suspension, semble l'avoir particulièrement motivé. La réponse était tout simplement de classe mondiale», a analysé le quotidien allemand, lui attribuant la meilleure note.

Son coach Gerardo Seoane est sur la même longueur d'onde. «Bien sûr, sa performance se démarque par ses deux buts. Je tiens surtout à souligner comment il s'est mis au service de l'équipe, combien de duels il a gagnés à la course en défense. Qu'il a continué à soutenir Frimpong et Hincapie parce que le Betis a mis beaucoup de pression sur les arrières latéraux. Les buts de Moussa Diaby symbolisent cette équipe dans laquelle chacun a été au bout de ses limites», a-t-il confié à l'issue de la rencontre. Un jeudi réussi.