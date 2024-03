Les Madrilènes commencent à s’agacer de Thierry Henry et de la France

« Je continuerais à demander. Je ne m’arrêterais pas là. On parle de Kylian, mais là-bas il y a aussi Camavinga, Tchouaméni et Mendy. J’essaierai jusqu’au bout, car je veux la meilleure équipe. Mais on en revient au même débat : que faire à part être poli, demander, redemander encore et encore ? C’est comme quand, à Noël, tu as demandé dix fois le même cadeau à tes parents, sans succès, et que tu recommences quand même une onzième fois… Il faut demander. Qui s’arrête au premier refus ? ». Les propos de Thierry Henry, sélectionneur olympique, sur Kylian Mbappé sont très clairs.

Il faut dire que le Real Madrid - futur club du Bondynois - n’a aucune intention de libérer le joueur cet été pour les Jeux Olympiques. De même pour ses autres joueurs français potentiellement sélectionnables pour la compétition. Les Madrilènes souhaitent que tout le monde soit là pour le stage en Amérique du Nord, très important sur le plan financier et marketing, et surtout, ne veulent pas que leurs joueurs se blessent ou se fatiguent, à quelques jours de la reprise de la Liga.

Les Madrilènes ne veulent pas voir Mbappé à Paris

Les multiples déclarations de Thierry Henry commencent d’ailleurs à en agacer plus d’un du côté de Madrid. Surtout lorsque ce dernier a laissé entendre que l’avenir de Mbappé n’était pas encore joué et qu’il n’était pas encore sûr que le Bondynois termine à Madrid. « Henry veut se venger du Real Madrid », a par exemple expliqué Josep Pedrerol, le présentateur de la célèbre émission El Chiringuito de Jugones. Il faut dire que du côté de Madrid, en plus des dirigeants merengues, les journalistes comme les supporters ne veulent pas que Mbappé dispute ces Jeux Olympiques pour les raisons citées plus haut.

Dans la célèbre émission espagnole, les avis ont été assez unanimes : la France n’a pas son mot à dire, et l’attaquant a un (futur) contrat à respecter. Les Madrilènes attendent aussi de Mbappé qu’il tranche et mette définitivement fin à ce feuilleton. « Dans le cas où Mbappé ne se plie pas à la politique du club, il pourrait y avoir une mauvaise ambiance dans l’effectif », alerte même Defensa Central. Thierry Henry, la Fédération et Mbappé sont prévenus…