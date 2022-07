Real Madrid : Karim Benzema manquera le premier Clasico

N'en déplaise aux détracteurs, cette information reste avant tout factuelle. Prévu le 24 juillet prochain, le premier Clasico de la saison, qui se tiendra du côté de Las Vegas, entre le Real Madrid et le FC Barcelone, se fera sans Karim Benzema. En effet, le média espagnol AS indique, ce vendredi, que l'attaquant tricolore, actuellement en vacances aux États-Unis, rejoindra ses coéquipiers le 19 juillet prochain, mais ne sera pas en mesure de jouer cinq jours plus tard face au Barça.

En l'absence de l'ancien Lyonnais qui devrait donc rester en tribunes, ou au mieux sur le banc de touche, c'est Eden Hazard qui pourrait profiter de l’aubaine et débuter à la pointe de l'attaque madrilène. Une chose est sûre, les Merengues poursuivront, ensuite, leur préparation estivale avec deux rencontres amicales prévues le 27 juillet face aux Mexicains de Club America et le 31 contre les Italiens de la Juventus. De son côté, le Barça jouera dès le 20 contre l’Inter Miami, puis contre le Real Madrid (le 24), la Juventus (le 27), les New York Red Bulls (le 31) et enfin face au club mexicain de l’UNAM, le 7 août.