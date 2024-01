PSG : Cher Ndour déjà recalé par un club

Pour ceux qui n’étaient pas au courant, Cher Ndour (19 ans), prometteur milieu de terrain, formé à l’Atalanta avant de rejoindre Benfica, a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. Recruté libre pour s’immiscer dans la rotation, l’Italien n’a pas obtenu la confiance de Luis Enrique, et ce, même s’il a conscience des qualités qu’il peut lui apporter. Aujourd’hui, Cher Ndour n’a joué que 25 minutes seulement, avec trois entrées en jeu en Ligue 1 contre Lyon (4), Strasbourg (8) et Reims (13).

Et alors qu’il pourrait faire l’objet d’un prêt durant ce mercato hivernal, avec déjà deux équipes intéressées pour l’accueillir durant six mois (le SC Braga et Besiktas), l’une d’entre elle a déjà dit non. Selon les informations d’A Bola, le SC Braga, club dont lequel le groupe QSI est actionnaire, ne serait pas intéressé par Cher Ndour durant ce mercato, tout simplement car le 4e du Championnat portugais ne souhaite pas recruter de milieu de terrain. Une piste en moins pour l’Espoir italien - sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 - désireux de se relancer.