Vidéo : l'énorme retourné acrobatique de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic est inarrêtable en ce début de saison. Malgré ses 39 printemps, l'attaquant suédois est l'arme absolue de l'AC Milan. Déjà auteur de 6 buts en Serie A cette saison, il en a inscrit un 7e ce dimanche face sur la pelouse d'Udinese.

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, l'ancien Parisien a sorti un geste dont lui seul a le secret. A la lutte avec un défenseur dans les six mètres, il est parvenu à se défaire du marquage avant d'envoyer un retourné acrobatique à bout portant qui a fait mouche. Un but magnifique et important puisqu'il offre la victoire aux Rossoneri.