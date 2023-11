Le Séville FC passe à l’action pour Wilfred Ndidi !

Son nom a été particulièrement entendu entre Rhône et Saône cet été. Finalement, Wilfred Ndidi n’évolue pas à l’Olympique Lyonnais, qui avait tenté le coup en août, il est encore sous les couleurs de Leicester. Jouissant d’une belle cote ces dernières saisons, le milieu nigérian de 26 ans n’a jamais trouvé le bon timing pour quitter les Foxes. Auteur d’un but et 3 passes décisives en 12 rencontres de Championship avec les pensionnaires du King Power Stadium, le natif de Lagos devrait partir dans les prochains mois alors que son contrat expire en juin prochain.

Selon nos informations, le Séville FC est attiré par Ndidi et a déjà formulé une première offre. Treizièmes de Liga, les Andalous doivent mieux faire et souhaitent renforcer leur entrejeu. Du côté du joueur, le temps est à la réflexion. Pour le moment, lui et son entourage privilégient un retour en Premier League, là où il avait explosé aux yeux de l’Europe.