PSG : Thomas Tuchel prévient ses troupes

Le Paris Saint-Germain a presque créé l'exploit en allant l'emporter sur la pelouse de Manchester United. Au regard de la forme récente de l'équipe francilienne, le pessimisme était de mise du côté des supporters et des observateurs. Avec un Thomas Tuchel de plus en plus torturé, qui met l'accent à chaque sortie ou presque sur l'épuisement physique de ses ouailles, et des joueurs décevants, il était difficile d'aborder la rencontre avec une confiance au maximum. Tout n'a pas été parfait et Paris a frôlé la correctionnelle en début de deuxième période mais il l'a emporté, se replaçant idéalement avant le dernier match, la réception d'Istanbul Basaksehir au Parc des Princes.

Mais en conférence de presse, l'entraîneur allemand a prévenu tout excès d'optimisme. « Presque qualifié, ce n'est pas qualifié. Presque enceinte, ce n'est pas enceinte. Cela n'existe pas, je ne vais pas laisser un seul gars croire qu'on a tout fait. On a fait un grand pas mais je ne vais pas laisser un seul gars penser qu'on est déjà qualifiés. On doit faire le dernier pas et pour cela, il faut qu'on joue avec la même mentalité, le même feu et le même état d'esprit », a-t-il lancé.

Après avoir été au bord de l'élimination dans la compétition européenne phare, Tuchel ne prendra pas le risque de fanfaronner trop tôt. Mais il sera heureux de reconnaître que son équipe a montré un visage bien plus conquérant que la semaine précédente face au RB Leipzig au Parc des Princes. Des choses ont changé, et la réunion de dimanche dernier, qui a fuité dans les médias, semble avoir joué son rôle. « La situation était extraordinaire, car on a fait une réunion dimanche pour se dire qu'on allait recommencer une saison ici. Montrer une autre mentalité ». Cela a fonctionné pour ce match décisif, à voir désormais sur la durée.