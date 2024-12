OM : la petite phrase de Quentin Merlin sur l’exigence du FC Nantes

L’OM se rend à Saint-Étienne ce dimanche (20h45) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Plus à l’aise loin de leurs bases, les Phocéens auront là une belle opportunité de revenir à cinq points du PSG en cas de victoire, chez une équipe en difficulté sur cette première moitié de saison (les Verts sont actuellement 15es). Malgré tout, il faut supporter la pression d’être dans un club destiné à jouer les premiers rôles. C’est ce qu’indique Quentin Merlin (22 ans) dans un entretien à Ouest-France.

Le gaucher reconnaît que l’exigence est plus élevée que chez son ancien club, le FC Nantes. « Il n’y a rien de mieux. Forcément, quand tu es dans un grand club, les attentes sont plus élevées et tu dois te surpasser. À Nantes, tu peux te reposer sur tes lauriers parce que les objectifs sont moins élevés. À l’OM, tu joues toujours pour gagner. Je suis venu pour aller le plus haut possible, avec des tops joueurs, et c’est ce qui se passe actuellement. » Pas sûr que cette déclaration soit très appréciée par ses anciens supporters…

