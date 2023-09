PSG : la réponse de caractère du boss Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Avec ou sans lui, ce n’est pas le même PSG. En effet, Kylian Mbappé (24 ans) est l’atout numéro un du club de la capitale. Pourtant, il a été écarté plusieurs semaines cet été par la direction francilienne. Tout avait commencé le 12 juin dernier lorsque le capitaine des Bleus a envoyé une lettre à Paris dans laquelle il a expliqué qu’il ne prolongerait pas au-delà de juin 2024. Une nouvelle qui n’a pas été du goût de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Émir du Qatar. Il faut rappeler qu’un an auparavant, ils s’étaient pliés en quatre pour prolonger le Français, en lui offrant un salaire et des primes XXL.

Un doublé face à Lyon

Ils se sont donc sentis trahis lorsqu’ils ont reçu cette fameuse missive. Mbappé, lui, a été déçu à plusieurs reprises durant la saison, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Absent de la tournée en Asie, l’attaquant a toujours maintenu son souhait de rester à Paris alors qu’on parlait de plus en plus de lui à Madrid. Finalement, il a retrouvé le groupe après le premier match face à Lorient. Une rencontre où les hommes de Luis Enrique n’ont pas trouvé la mire (0-0). Une semaine plus tard, ils ont réussi face à Toulouse. Entré en jeu à la 51e, il avait transformé un pénalty à la 62e (1-1).

Lors de la troisième journée, KM7 a été titulaire lors du choc face à Lens. Résultat : un doublé lors de la victoire 3 à 1 (l’autre buteur était Marco Asensio, ndlr). Le mercato et les nombreuses rumeurs à son sujet ne l’ont donc pas perturbé. Sans pression, il a également fait parler la poudre face à l’OL dimanche soir. Après avoir transformé un pénalty à la 4e (0-1), KM7, qui a fait parler sa vitesse et sa percussion à plusieurs reprises, a trompé Anthony Lopes d’un piqué juste avant la pause (0-4, 45e+2). En deuxième période, il a continué à malmener les Gones sans trouver la faille.

KM7 avance sans pression

Qu’importe, depuis qu’il a retrouvé le PSG, Kylian Mbappé totalise donc 5 buts en 3 rencontres de L1. Une excellente nouvelle pour le PSG et Luis Enrique. En conférence de presse, le coach espagnol a confié : « on le connaît depuis très longtemps, je le connais très bien. C’est un 9 différent avec une très grande mobilité, il est très dynamique, il sait se mettre entre les lignes, notamment au milieu. Il est capable de jouer dans le couloir, dans les demi-espaces, il joue avec beaucoup de finesse. Tous les trois, ça fonctionnait très bien. Et quand ensuite, ils sont sortis, ça a fonctionné aussi avec Barcola ou Ramos. J’ai encore Kolo Muani, je suis très content des joueurs dont je dispose en attaque. Je suis pressé de voir les combinaisons que je vais pouvoir faire.»

Tout semble aller pour le mieux donc pour le PSG, que Marquinhos trouve très bon (voir vidéo), et Kylian Mbappé, qui ne s’est pas arrêté en zone mixte et qui a rejoint sa mère Fayza Lamari qu’on a vu discuter avec Rayan Cherki en coulisses. Mais le capitaine des Bleus a pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre Bradley Barcola, chahuté par les supporters lyonnais. Il leur a répondu simplement que l’ailier est "l’un des nôtres". Après un été agité, KM7 prouve qu’il n’est pas touché ou impacté par les rumeurs et le conflit qu’il a pu avoir avec sa direction. Une excellente nouvelle pour Paris.