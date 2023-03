Clermont : Pascal Gastien prend la défense de Corinne Diacre

La suite après cette publicité

Dans la tourmente ces derniers jours après avoir vu plusieurs de ses joueuses claquer la porte aux Bleues, tant qu’elle serait en poste, Corinne Diacre a été démise de ses fonctions de sélectionneuse jeudi. Interrogé au micro de Prime Video ce dimanche, Pascal Gastien, ami de l’ancienne joueuse et qui lui avait succédé à la tête de Clermont en 2017, a volé à son secours.

«Elle (Corinne Diacre, ndlr) a passé une sale semaine et moi autant. Ce que j’ai vu était abject, vraiment. Des gens auraient dû réagir mais ne l’ont pas fait, a déploré l’entraîneur de 59 ans. Je pense qu’il faut un peu plus protéger les entraineurs et la fédération a été faible sur ça. Je ne pense pas que Renard ait été sanctionnée, pourtant il doit y avoir une charte en équipe de Ftance. Pour moi c’est scandaleux et grave pour notre métier… Ça l’est moins pour ma personne car je vais prendre ma retraite dans un an, mais pour les autres qui arrivent… Si on laisse faire ce genre de choses, c’est la porte ouverte à tout. Notre métier est déjà suffisamment difficile, a-t-il poursuivi. Je pense qu’il y avait matière à faire autre chose. Mis à part une petite tape dans le communiqué de la FFF pour dire que 'c’était pas bien madame Renard’… Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? C’est honteux. »

