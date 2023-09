OL : São Paulo veut voir le prix de Lucas Perri grimper

Propriétaire de Botafogo et de l’Olympique Lyonnais, John Textor compte renforcer les Gones en allant se servir dans le réservoir du club carioca. Et ces derniers jours, la presse brésilienne indiquait que Textor aimerait envoyer le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson à Lyon l’hiver prochain.

La suite après cette publicité

Mais concernant Perri, le dossier pourrait évoluer. Convoqué pour la première fois en sélection nationale brésilienne suite au forfait de Bento, le portier du Glorioso pourrait voir sa valeur marchande grimper. C’est en tout cas ce qu’espère São Paulo. Globoesporte nous apprend que le club pauliste détient 15% des droits économiques du joueur. Son intérêt est donc que Botafogo réussisse à le vendre plus cher que les 8 M€ évoqués grâce au nouveau statut d’international du gardien.