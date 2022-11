CdM 2022 : Angel Di Maria dévoile ses trois favoris

A quelques jours de l'entrée en lice de l'Argentine lors de la Coupe du Monde, Angel Di Maria a donné une interview à La Nacion. L'occasion de répondre aux critiques, lui dont les propos sont relayés par Marca. «Ce n'est pas facile de rester autant d'années en sélection argentine avec la quantité et la qualité de joueurs qu'il y a dans notre pays. J'ai reçu beaucoup de critiques, mais j'ai joué 124 matches en sélection. Je pense que tout le monde ne peut pas en dire autant». El Fideo va disputer son dernier Mondial avec l'Albiceleste. Il estime d'ailleurs que trois autres nations sont favorites au Qatar.

«Si on pense aux candidats à la Coupe du monde... la France me vient immédiatement à l'esprit. Parce qu'ils sont champions du monde, à cause de la quantité et de la qualité des joueurs qu'ils ont. Mais les Coupes du monde peuvent être traîtres, il est difficile d'élargir cette liste. .. L'Allemagne et l'Espagne pourraient également être mentionnés, mais en même temps, ce sont des nations qui sont en transition. Elles ont de nombreux jeunes footballeurs et on ne sait pas ce qui peut arriver ni comment ils réagiront dans un tournoi aussi gros que la Coupe du monde». Enfin, concernant l'Argentine, il a été clair : «nous sommes ici pour lutter contre n'importe qui. Nous sommes compétitifs. Nous pouvons nous battre pour gagner la Coupe du monde. On est dans un bon moment, on est bien arrivés, on a gagné la Copa América et la finale contre l'Italie, le groupe est consolidé. Nous allons nous battre à chaque match, c'est certain». Les autres pays sont prévenus !