Antoine Griezmann a choisi son club pour la saison prochaine !

L’avenir d’Antoine Griezmann continue de passionner les foules en Espagne. Alors que l’Atlético de Madrid défie le FC Barcelone pour un choc au sommet de la Liga ce dimanche soir, le Français connaît un petit coup de moins bien en ce moment après une entame de saison brillante. Et forcément, avec son âge un peu avancé (33 ans) et un contrat qui expire en 2026, de nombreuses questions se posent sur son avenir.

L’ancien international tricolore ne s’est d’ailleurs jamais caché de sa volonté de vivre l’expérience américaine un jour, et le Los Angeles FC est très intéressé par ses services. Un mariage prévu de longue date, mais il reste à savoir quand est-ce que le Français se décidera à quitter l’Europe. Le média Relevo fait justement de grosses révélations à ce sujet ce week-end.

Il a choisi sa future destination

On apprend ainsi qu’une réunion va avoir lieu entre le Français et la direction de l’Atlético d’ici la fin du mois, mais tout indique que l’attaquant va communiquer son envie de partir aux décideurs madrilènes. Il souhaite rejoindre la MLS dès cet été, principalement pour des raisons de vie personnelle, et il a l’intention de rejoindre le Los Angeles FC au terme de la saison.

Le média espagnol rajoute même que les négociations entre Grizi et la franchise californienne sont déjà bien avancées. De son côté, l’Atlético ne devrait pas poser trop d’obstacles au départ de son attaquant, et va faciliter son transfert vers la MLS afin de lui rendre service après tant d’années brillantes à Madrid. La fin d’une belle histoire d’amour se précise…