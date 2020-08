Vidéo : Alexandre Lacazette déchaîné après la victoire d'Arsenal en FA Cup

La suite après cette publicité

Si Pierre-Emerick Aubameyang a été le héros d'Arsenal lors de la victoire des Gunners hier en finale de la FA Cup contre Chelsea (2-1), un homme a été très heureux de ce succès : c'est Alexandre Lacazette. Les deux attaquants, on le sait, sont très amis dans la vie et le succès de l'un fait souvent le bonheur de l'autre. Ce fût le cas hier soir où après la victoire d'Arsenal, le Français était complètement déchaîné. Déjà dans le vestiaire où il a chambré le nouveau venu, William Saliba. Puis dans le car où musique et champagne étaient de la partie. Une très bonne soirée pour les Gunners, enfin heureux après une saison difficile.