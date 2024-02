SPL : Al Nassr accroché dans un match fou, malgré un triplé de Talisca

Al Nassr disputait le dernier match de la soirée comptant pour la 22e journée de la Saudi Pro League. Privée de Cristiano Ronaldo, la formation entraînée par Luis Castro affrontait la lanterne rouge du championnat Al Hazm. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les coéquipiers de CR7 vont avoir de sacrés regrets malgré un grand Talisca.

Le Brésilien de 30 ans a inscrit un triplé, mais ça n’a pas été suffisant pour permettre aux siens de s’imposer. Al Hazm est revenu au score à chaque fois et après une égalisation Selemani à 3-3 à cinq minutes du terme, Sadio Mané pensait délivrer les siens au début des arrêts de jeu. C’état sans compter sur le but égalisateur de Paulo Ricardo à la 97e (4-4). Au classement, Al Nassr reste deuxième et pointe à six longueurs d’Al-Hilal qui a un match en moins.