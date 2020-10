OM : l'émouvant message de Villas-Boas pour Sarr et Lopez

Deux joueurs qui faisaient partie des meubles ont quitté Marseille dans la journée. Bouna Sarr s'en est ainsi allé direction le Bayern Munich, alors que Maxime Loepz a pris la direction de Sassuolo. Sur les réseaux sociaux, leur ancien entraîneur André Villas-Boas a tenu à leur envoyer un joli message d'adieu.

La suite après cette publicité

« À Bouna Sarr et Maxime Lopez merci pour tous que vous avait fait pour nous. Vous allez nous manquer. Vous étiez toujours là pour moi et je vous souhaite bon courage avec beaucoup de réussite dans votre nouveau club. On regardera vos matchs et on vibrera avec vos victoires. ⁣À Munich arrive une personne extraordinaire, un caractère fort et humain, l’âme de notre vestiaire. Un ami ! ⁣En Italie arrive du talent pur. Maître de technique. Maestro du jeu. Toujours souriant. ⁣Bonne chance Bouna. Bonne chance Max », a écrit le coach portugais.