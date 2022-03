LdC : 1800 supporters parisiens feront le déplacement à Madrid

Le Paris Saint-Germain se déplace à Madrid pour y défier le Real Madrid au Stade Santiago Bernabéu ce mercredi. Les Parisiens l'avaient emporté devant leur public (1-0) dans les dernières minutes grâce à Kylian Mbappé. Le Parc des Princes avait encore une fois été au niveau durant la rencontre et l'explosion sur le but est venue confirmer toute la ferveur autour du club.

Ils étaient un peu plus de 45 000 supporters à les soutenir à domicile, mais ils ne seront plus que 1800 mercredi à Bernabeu pour soutenir les joueurs du club de la capitale selon Le Parisien. C'est moins que lors des derniers déplacements à Madrid (3000 en 2019 et 4000 en 2018) à cause des travaux du stade, qui font passer sa capacité d'accueil de 80 000 à 50 000, mais les Ultras du PSG connaissent la recette pour mettre l'ambiance à l'extérieure en Coupe d'Europe.