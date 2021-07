Le message d'adieux d'Achraf Hakimi à l'Inter

La suite après cette publicité

Devenu officiellement un joueur du Paris Saint-Germain cet après-midi, Achraf Hakimi, 22 ans, a dévoilé sur Twitter un message d'adieux pour son ancien club, l'Inter.

« C'était juste une année, mais quelle année ! Quand je suis arrivé jamais je n'aurais pu imaginer ce que signifie de porter le maillot et le blason de l'Inter. Cela a été une immense fierté de faire partie et de défendre ce club. Cela a été une période difficile avec la pandémie, mais j'ai pu profiter de moments inoubliables en gagnant le Scudetto et en écrivant l'histoire avec vous. Je voudrais remercier l'ensemble du staff technique, les employés du club, les supporters et mes coéquipiers, avec affection, professionnalisme et respect. Et aussi ma famille pour son soutien constant et à chaque moment. Je porterai l'Inter pour toujours dans mon cœur. Une étreinte à tous ! Force à l'Inter ! »