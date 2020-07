Grégory Coupet en rajoute une couche sur l'OL

Désormais entraîneur des gardiens à Dijon, Grégory Coupet (47 ans) garde en travers la fin de son histoire avec l'OL. Après s'être déjà plaint face à la presse en milieu de semaine, l'ancien portier de l'équipe de France (34 sélections) en a remis une couche sur Europe 1 ce week-end. Il ne comprend toujours pas pourquoi son ancien club n'a jamais souhaité s'entretenir avec lui pour lui signifier la fin de l'aventure. «Je voulais savoir ce qu’ils voulaient faire avec moi, si on me prolongeait, si on ne me prolongeait pas» entame-t-il sur les ondes de la radio.

«J’ai régulièrement demandé des nouvelles par rapport à mes gardiens […] et si de mon côté, on était sur une prolongation. Mais je n’avais pas de nouvelles. J’ai une vraie incompréhension, parce que, qu’on joue la Ligue des champions ou seulement le championnat, il faut bien un entraîneur des gardiens. Il n’y a pas eu moyen d’avoir un contact franc et direct avec qui que ce soit, c’est assez incroyable.» Après y avoir joué pendant 11 ans (1997-2008), Coupet était revenu à l'OL en 2016 pour remplacer Joël Bats.