EdF : les différents groupes d'amis dans le vestiaire

On le sait, pour qu'une équipe gagne, il n'est pas nécessaire que tous les joueurs soient amis. Mais on sait aussi qu'une bonne ambiance globale dans le groupe aide beaucoup, et a une influence sur ce qui se passe sur la pelouse. Le quotidien L'Equipe dévoile notamment les différents groupes d'amis dans ce vestiaire français, à la veille du début tricolore dans cette Coupe du Monde 2022. On apprend notamment que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont particulièrement proches, et que le Parisien est aussi ami avec Marcus Thuram.

Coman, Kimpembe et Nkunku composent habituellement un autre groupe d'amis proches, où on retrouve aussi Areola. On apprend aussi que les trois portiers retenus, à savoir le dernier cité, Hugo Lloris et Steve Mandanda sont particulièrement soudés. Nkunku, absent, compose aussi un groupe avec Konaté et Upamecano. Un groupe dans lequel on retrouve une bonne partie de la nouvelle génération tricolore, avec Guendouzi, Fofana, Koundé, Tchouaméni, Camavinga. Enfin, on retrouve le noyau dur des anciens, très souvent ensemble, composé de Lloris, Griezmann, Giroud, Varane, Pavard et Lucas Hernandez.