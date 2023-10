Lyon - Clermont : les notes du match

La neuvième journée de Ligue 1 se concluait ce dimanche avec un choc de bas de tableau entre l’Olympique Lyonnais (17e) et Clermont (18e). Un duel pour le maintien où la défaite était interdite entre les deux formations. Pour cette partie, les Gones optaient pour un 4-3-3 avec une charnière Jake O’Brien - Dejan Lovren. Paul Akouakou était placé en sentinelle auprès de Maxence Caqueret et Ainsley Maitland-Niles. Devant, Rayan Cherki et Jeffinho épaulaient Alexandre Lacazette. De son côté, Clermont s’articulait dans un 3-5-2 avec un trio Maxime Gonalons, Johan Gastien et Yohann Magnin dans l’entrejeu. Shamar Nicholson était épaulé par Muhammad Cham devant.

Très vite, Clermont exploitait bien les faiblesses de l’Olympique Lyonnais et ciblait la lenteur de la défense. Finalement, Shamar Nicholson centrait sur la gauche et trouvait Muhammad Cham au second poteau. Le coup de tête de l’Autrichien était imparable pour Anthony Lopes (1-0, 10e). Une entame idéale pour les Auvergnats et catastrophique pour les Gones. Si ces derniers réagissaient et Clinton Mata trouvait le petit filet droit (23e), Clermont prenait le large. Trouvé dans l’axe par Maximiliano Caufriez, Yohann Magnin armait une lourde frappe sous la barre transversale pour enfoncer le clou (2-0, 35e). L’OL était totalement assommé.

L’OL réagit, Clermont résiste

Pire, Shamar Nicholson aurait pu marquer un troisième but sans l’intervention d’Anthony Lopes (40e). Lyon réagissait enfin via Alexandre Lacazette dont la très bonne inspiration venait mourir sur la barre transversale (43e). Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais revenait avec d’autres intentions, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah et Mahamadou Diawara tentaient d’installer la révolte. Clinton Mata voyait son tir contré (47e) et Alexandre Lacazette frappait un bon coup franc (52e). Suite à ce dernier, un corner était glané. Il était joué en retrait vers Corentin Tolisso, ce dernier enroulait un centre dévié par Florent Ogier et qui se logeait au fond des filets (2-1, 53e). Ce match était totalement relancé et confirmait la réaction lyonnaise.

Trouvé sur la gauche de la surface par Jeffinho, Mahamadou Diawara croisait trop sur la droite et manquait l’égalisation de peu (61e). Corentin Tolisso s’essayait ensuite à la frappe sans plus de réussite (67e). Les Rhodaniens insistaient pour éviter la défaite et continuaient de maintenir une pression constante. Sur coup franc, Alexandre Lacazette frappait de nouveau juste au-dessus du cadre (88e). Dans la foulée, Elbasan Rashani passait proche de remettre le ballon à Shamar Nicholson en position idéale, mais la défense lyonnaise concédait le corner de peu (90e). Mory Diaw dégoûtait ensuite Corentin Tolisso dont la tête était proche de se loger sur la gauche du but (90e +2). Un ultime retourné de Mama Baldé n’y changera rien (90e +6). L’Olympique Lyonnais s’incline 2-1 et devient la nouvelle lanterne rouge à six points de Metz qui est barragiste. Clermont double son adversaire du soir et passe à la 17e place.

L’homme du match

- Cham (7) : de retour après avoir disputé la trêve internationale d’octobre avec l’Autriche, le numéro 10 du CF63 n’a pas tardé à se mettre en évidence. Très actif d’entrée de jeu, l’Autrichien profite d’une relance longue impeccable de Diaw en direction de Nicholson pour se projeter dans la surface et reprendre du crâne le centre tendu du Jamaïcain au second poteau (10e). Dans le jeu, l’Auvergnant a fait énormément de mal aux Gones. Fort physiquement et à l’aise balle au pied, le joueur de 23 ans a brillé par sa capacité à conserver le ballon pour faire remonter le bloc clermontois et ainsi faire souffler son équipe. Confronté au réveil lyonnais en seconde période, il a été beaucoup moins en vue offensivement mais son apport dans le jeu a été époustouflant (100% de passes réussies). Remplacé par Bilal Boutobba (80e)

Olympique Lyonnais

Lopes (3,5) : sa position n’est pas très nette sur le premier but encaissé et il est encore plus fautif sur le deuxième, où il est beaucoup trop avancé. Trois arrêts réussis par la suite, mais cela n’a pas empêché l’OL de sombrer devant son public.

Mata (4,5) : il a notamment commencé son match par une grosse absence au marquage sur l’ouverture du score de Cham. Cela a ensuite été un peu mieux dans son duel avec Allevinah, mais pas suffisamment pour empêcher l’OL de se faire marcher dessus en première période. Il a tout de même eu une belle occasion de frappe (22e) et a tenté de chercher ses attaquants, mais il a souvent manqué de précision. Un joli retour à noter pour éviter à l’OL de définitivement sombrer (89e).

Lovren (2) : une catastrophe. Voilà comment résumer la partie du défenseur croate. D’abord, il manque lourdement son duel avec Nicholson, où il s’est fait balader par l’attaquant clermontois, lors du but de Cham (10e). En retard pour réceptionner une passe simple d’un partenaire, il commettait ensuite la faute sur Gastien et obtient bêtement un carton jaune (20e). De plus, il laissait trop de temps à Cham pour reprendre et offrir une nouvelle frayeur à Lopes (40e). Le tout, avec beaucoup d’agacement et de contestation auprès de l’arbitre. Un match à oublier pour lui, même s’il s’est un peu repris en seconde période.

O’Brien (3,5) : paradoxalement plus serein que son partenaire d’expérience en charnière centrale, O’Brien n’a, néanmoins, pas vécu une sublime soirée. Avec notamment cette faute au marquage (40e), où il ne sortait pas du tout et offrait la possibilité à Magnin de frapper… ce qui amenait au deuxième but de Clermont. Cela a ensuite été un peu mieux, mais il n’a pas été aidé par ses partenaires défensifs.

Henrique (4) : titularisé pour faire souffler Tagliafico, parti avec l’Argentine pendant la trêve, le Brésilien n’a pas marqué beaucoup de points défensivement, où il a eu quelques absences. Mais comme souvent, il a montré un visage combattif et a beaucoup tenté de chercher Jeffinho pour combiner et centrer, ce qu’il a tenté à quatre reprises, mais sans succès. Remplacé par Kumbedi (83e) .

Akouokou (4) : s’il a parfois fait preuve d’absence dans les phases défensives, la recrue estivale lyonnaise a été la pièce la moins en difficulté du milieu de terrain lyonnais, avec 7 récupérations en première mi-temps et même une tentative vers le but adverse. Pourtant, il a été remplacé par Tolisso (45e) / (6) . L’international français a tout de suite été décisif en inscrivant une belle frappe lointaine pour permettre à l’OL de revenir à un but. Il a davantage joué vers l’avant et s’est offert plusieurs frappes dangereuses. Pas assez pour permettre à son club de cœur de l’emporter.

Caqueret (4) : malgré un début de match très compliqué où il a perdu beaucoup de ballons et a été en retard au marquage, le milieu de terrain a haussé son niveau au fil de la partie en tentant de trouver Lacazette et Jeffinho. Il a combiné à plus de reprises avec ses partenaires après la mi-temps et a joué beaucoup plus haut. Cependant, cela n’a pas été suffisant pour faire des différences et permettre à l’OL de remporter la partie.

Maitland-Niles (3) : décidément, c’est compliqué pour l’ex-Gunner à l’OL. Encore une fois, l’Anglais a peiné à exister dans le milieu de terrain et n’a que trop peu apporté offensivement. Sur le plan défensif, on l’a surtout vu perdre beaucoup de ballons (13 en une mi-temps) et se contenter de jouer vers l’arrière. Remplacé par Diawara (45e) / (7) . S’il y a une chose positive à retenir du match lyonnais, c’est bien lui. L’entrant a tout de suite été dangereux en tentant de combiner avec Jeffinho et s’est offert une première belle frappe (47e). Il passait ensuite tout proche de son premier but, mais sa tentative touchait le poteau droit de Diaw (62e). Les meilleures actions lyonnaises sont venus de lui - à l’image d’un autre coup-franc obtenu (85e) - et il devrait bientôt gratter une place de titulaire s’il continue comme cela.

Jeffinho (4) : s’il a montré qu’il avait de l’envie et qu’il savait jouer intelligemment quand il le fallait, Jeffinho a encore été trop brouilllon, ce dimanche soir. Sa première période, garnie de quelques frappes qui n’ont rien donné, est à oublier. Il a ensuite livré une belle passe vers Diawara (61e), avant de servir Tolisso en retrait (67e). Remplacé par Baldé dans la foulée (69e) , qui n’a guère fait mieux que lui.

Cherki (3,5) : de retour dans le onze de l’OL après ses belles prestations avec les Espoirs, Rayan Cherki n’a évidemment pas réussi à exister dans ce match. Mais il faut dire qu’il ne pouvait pas non plus faire grand-chose étant donné le contenu de son équipe en première mi-temps. Il aura réalisé deux passes intéressantes pour trouver Lacazette, mais aura perdu 10 ballons. Il aurait pu faire mieux en seconde période, mais Fabio Grosso a décidé de le remplacer par Nuamah (45e) / (5,5) . Percutant et dribbleur comme il sait le faire, le Ghanéen a apporté de la vitesse et a combiné avec Lacazette et Diawara, mais ses tentatives n’ont pas été suffisamment inquiétantes pour Diaw (66e et 74e).

Lacazette (4,5) : sa première partie aura été plus que frustrante, car il a fait les efforts, mais n’a rien pu faire pour permettre à son équipe de revenir au score. Malheureusement pour le capitaine lyonnais, il trouvait la barre transversale sur une belle frappe excentrée (43e). Encore une fois, il s’est frotté à Diaw (53e), avant un coup-franc légèrement au-dessus de la cage du portier clermontois.

Clermont Foot

- Diaw (6,5) : excellent face au Paris Saint-Germain et acteur majeur du match nul du CF63, le gardien clermontois est à l’origine de l’ouverture du score des siens. Sur un long ballon depuis sa surface, il sert Nicholson qui fixe la défense et dépose par la suite le cuir sur la tête de Cham (10e). Sauvé par sa transversale, le dernier rempart auvergnat se montre infranchissable devant, a rassuré ses coéquipiers par ses sorties aériennes et n’a pas réellement été inquiété par ses adversaires, tant les frappes lyonnaises ont manqué de précision. En début de seconde période, il est battu sur la tentative déviée de Tolisso (53e). Par la suite, il a effectué plusieurs arrêts décisifs pour préserver le score au tableau d’affichage (52e, 66e) dont cette parade exceptionnelle dans le temps additionnel où il parvient à claquer au-dessus de son but une tête de Tolisso qui semblait prendre le chemin des filets (90e+2). En somme, le Sénégalais a une nouvelle fois épaté.

- Pelmard (4,5) : le défenseur clermontois a mis du temps avant de rentrer dans sa rencontre. En première période, le Français a eu tendance à se reposer sur Allevinah, qui n’a pas démérité dans les efforts pour porter secours à son coéquipier. Progressivement, il s’est remis dans le sens de la marche, notamment en seconde période où les Lyonnais ont montré plus de dynamisme et d’agressivité en remportant la quasi-totalité de ses duels (7 duels sur 8 remportés, 2 interceptions). Remplacé par Grejohn Kyei (82e).

- Ogier (4,5) : formé à l’Olympique Lyonnais, le défenseur clermontois avait à cœur de montrer l’étendue de son talent face à son ancienne formation. Au Groupama Stadium, le vétéran de 34 ans a fait le boulot derrière en l’absence d’Alidu Seidu avec plusieurs interventions franches même s’il a fait preuve par moment d’un excès d’engagement, à l’image de son carton jaune écopé avant la pause pour avoir coupé de manière illicite une contre-attaque de Lacazette (45e+2). Au retour des vestiaires, il permet aux Gones de se relancer en déviant malencontreusement un ballon de la tête dans son propre but (53e).

- Caufriez (6) : au Groupama Stadium, le défenseur a été intraitable et n’a pas laissé un centimètre de liberté aux attaquants lyonnais. Au marquage de Lacazette, le Clermontois a été un véritable poison pour le capitaine des Gones dans la mesure où il a bien géré ses déplacements tout en l’empêchant de se retourner pour frapper. Le patron de la défense du CF63 a été excellent dans ses interventions en couverture. Impérial dans les airs, il termine la partie sur les rotules et cède sa place à Alidu Seidu (85e).

- Konaté (5) : comme face au Paris Saint-Germain le 30 septembre dernier, le Malien a encore livré une prestation intéressante sur le plan offensif. Son intelligence dans le jeu et ses déplacements entre les lignes ont beaucoup gêné les défenseurs rhodaniens. Très actif dans ses montées, il a constamment cherché la provocation avec les joueurs adverses pour les forcer à intervenir de manière irrégulière. Si sa relation avec Nicholson et Cham a plutôt bien fonctionné, il n’a pas réussi à se montrer décisif dans le dernier geste. Remplacé par Mehdi Zeffane (86e).

- Gastien (5,5) : face à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain auvergnat n’a pas démérité dans les efforts. Intelligent dans son placement, le Clermontois a été bon à la récupération et a fait preuve d’un bon sens de l’anticipation pour casser les transitions rhodaniennes. Mais lorsque les Lyonnais se sont montrés plus agressifs en seconde période, ses ressorties de balle ont été approximatives et le fils du coach a accusé le coup. Sur le plan offensif, il a eu tendance à se rendre disponible entre les lignes pour ensuite allonger en direction de ses attaquants.

- Gonalons (5) : malgré ses 335 participations sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais entre 2009 et 2017, le milieu de terrain auvergnat n’a pas fait de cadeaux à son ancien club. Associé à Magnin et Gastien dans l’entrejeu, il n’a pas hésité à donner de sa personne, mettre son corps en opposition pour annihiler les actions rhodaniennes (38e, 48e) et mener un pressing haut pour gêner la relance lyonnaise depuis l’arrière. Plutôt précis dans ses transmissions, il s’est distingué par sa faculté à remonter proprement le ballon depuis sa moitié de terrain. Remplacé par Elbasan Rashani (67e) sous les applaudissements du Groupama Stadium.

- Magnin (6) : une prestation satisfaisante ponctuée par un but pour le milieu de terrain de Clermont. Buteur face à Montpellier avant la trêve internationale, l’Auvergnat a profité de la fébrilité défensive affichée par les Gones au cours du premier acte pour faire mouche. Servi par Caufriez dans l’axe, le Français n’est pas attaqué et à tout le loisir d’armer une frappe puissante des 22 mètres hors d’atteinte du portier lyonnais (36e). Moins présent à la récupération que ses partenaires dans l’entrejeu, le Clermontois a toutefois fait preuve d’une belle solidarité défensive pour sortir rapidement sur les offensifs rhodaniens dès que la menace était trop grande aux abords de la surface de Diaw. Remplacé par Habib Keita (67e).

- Allevinah (5,5) : à l’instar de sa rencontre face au PSG à Gabriel-Montpied, le Gabonais a évolué dans un rôle de piston gauche et a été très remuant. Dans son couloir, il a su profiter de sa pointe de vitesse pour prendre le dessus sur Mata et se mettre ainsi en position de centre. La donne a toutefois changé en seconde période dans la mesure où Nuamah, entré en jeu à la pause, a livré une belle résistance à son homologue pour l’empêcher de déborder. Compte tenu du système tactique choisi par son entraîneur (3-5-2), le Clermontois a énormément couru pour suppléer Pelmard. Remplacé par Neto Borges (71e).

- Cham (7) : voir ci-dessus

- Nicholson (6) : il a certes été moins rayonnant que son coéquipier autrichien sur le front de l’attaque clermontoise, mais le numéro 23 du CF63 a répondu présent. Outre sa faculté à réaliser de bons appels et à s’engouffrer dans les trous d’air laissés par une défense lyonnaise aux abois, le Jamaïcain s’est distingué par sa qualité de centre, à l’image de ce ballon lobé à destination de Cham pour l’ouverture du score auvergnate (10e). Un caviar qui permet au principal intéressé de devenir co-meilleur passeur du championnat de France (4 passes décisives en 5 participations cette saison). Quelques occasions à mettre à son actif même si la réussite lui a fait défaut. En somme, on retiendra ce soir son impact dans la construction du jeu.