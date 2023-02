Ligue 1 : Monaco monte sur le podium en battant Brest, Lorient gifle Ajaccio, Rennes et Montpellier se relancent

Le traditionnel multiplex de Ligue 1 du dimanche reprenait ses droits dans le cadre de la 24e journée. On commence ce petit Tour de France du côté de Francis-Le Blé où le Stade Brestois recevait un AS Monaco en forme et tombeur du Paris Saint-Germain, vainqueur du LOSC un peu plus tôt dans l’après-midi, la semaine passée. L’ASM ne changeait pas ses habitudes et débloquait la marque en première période grâce au but signé Aleksandr Golovin juste avant la pause, avant que Myron Boadu ne double la mise avant le dernier quart d’heure. La réduction du score de Jérémy LE Douaron ne changeait rien, Monaco est provisoirement dauphin du PSG tandis que Brest reste à un point de la zone rouge, juste devant Troyes.

Car oui, l’ESTAC n’a pas réussi à se sortir de cette zone de relégation, et ce après une courte défaite à domicile face au Montpellier Hérault de Michel Der Zakarian, en confiance après sa large victoire à domicile contre Brest. Les hommes de Patrick Kisnorbo tenaient pourtant bon en première période malgré la domination héraultaise et profitait du retour des vestiaires pour reprendre un peu de terrain. L’expulsion de Papa Yade (67e) ne décourageait pas les Troyens, qui semblaient même plus offensifs en infériorité numérique. Celle-ci ne durait pas longtemps puisque Teji Savanier retrouvait les couloirs du Stade de l’Aube plus tôt que prévu après une semelle sur Rony Lopes (73e), avant que l’entrant Wahbi Khazri n’offre les trois points aux visiteurs en fin de match (1-0). Le MHSC enchaîne et prend sept points d’avance sur les 4 dernières places.

Les Bretons se relancent

Si le SB29 n’arrivait pas à prendre les trois points à domicile, le Stade Rennais et le FC Lorient, quant à eux, ont redoré le blason de la Bretagne dans cette 24e journée de l’élite tricolore. Les Rouge-et-Noir de Bruno Genesio, hôtes du Clermont Foot 63, pouvaient remercier leur attaquant et ancien Parisien Arnaud Kalimuendo, auteur d’un doublé face aux joueurs de Pascal Gastien, et permettant ainsi aux siens de se relancer dans la course à l’Europe avec une cinquième place, qu’il occupera jusqu’à la prochaine journée, et ainsi se relancer après trois revers toutes compétitions confondues, entre la Ligue 1 et la Ligue Europa.

Enfin, les Merlus recevait eux aussi et affrontaient un AC Ajaccio dans une forme en berne avec deux revers de rang en championnat. L’ex-Marseillais et recrue hivernale Bamba Dieng ouvrait le festival lorientais sur penalty dès la sixième minute de jeu. Sur un service de l’homme à tout faire Enzo Le Fée, Romain Faivre inscrivait, comme l’international sénégalais, son premier but sous ses nouvelles couleurs avant la pause pour faire le break. Enfin, Julien Ponceau concluait le succès breton à la 73e minute, sur une assist de Dieng, et permettait aux siens de se rapprocher des places européennes, à seulement 4 points de Rennes, cinquième (place qualificative pour la Ligue Europa Conference).

Les résultats complets du multiplex

Brest 1-2 Monaco : Le Douaron (86e) / Golovin (39e), Boadu (73e)

Lorient 3-0 Ajaccio : Dieng (pen, 6e), Faivre (43e), Ponceau (58e)

Rennes 2-0 Clermont : Kalimuendo (37e, 64e)

Troyes 0-1 Montpellier : Khazri (90e)