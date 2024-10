MHSC - OM : Birama Touré lucide après cette nouvelle déconvenue

Montpellier n’y arrive pas. Dans leur antre de la Mosson, les Héraultais ont été lourdement battus par l’Olympique de Marseille, lors de la clôture de cette 8e journée de Ligue 1. Après cette gifle infligée par les Phocéens, Birama Touré a eu le courage d’aller auprès du micro de DAZN pour prendre la parole et revenir sur la prestation ratée de son équipe.

« On est passé complètement à travers notre match. On avait cœur à faire un bon match et on se met en difficultés dès la première minute de jeu. On a subi. On n’a pas été bon dans les duels, dans l’envie. Au final, on prend une grosse défaite à domicile. C’est un gros coup de massue. C’est entre nos pieds. C’est à nous de tout faire pour retourner la situation. On n’est pas bien, on est en difficulté en championnat. C’est à nous de renverser la tendance », a déclaré le joueur de 32 ans, qui a évolué en défense suite à l’hécatombe dans l’arrière-garde montpelliéraine. Après huit journées, le MHSC est dernier du championnat.